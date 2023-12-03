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В войне между Россией и Украиной важным направлением остается преодоление наземных систем ПВО, - британская разведка

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В войне между Россией и Украиной важным направлением остается преодоление наземных систем ПВО, - британская разведка
Усилия как России, так и Украины, направленные на преодоление наземных систем противовоздушной обороны противника, остаются одним из важнейших направлений войны.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В ведомстве отметили, что для оккупационных сил РФ критически важную роль играет зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия "Тор". Он находится на вооружении подразделений ПВО армии РФ и предназначен для защиты переднего края сухопутных войск.

В то же время, ЗРК "Панцирь" обычно защищают командные пункты, ЗРК большей дальности и военно-воздушные базы российских оккупантов.

Оккупанты сейчас особенно активно используют ЗРК "Тор" для противодействия украинским беспилотникам. Этот комплекс действует фактически как передовая линия сети ПВО оккупационных войск РФ в Украине.

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В разведке указывают, что одним из ключевых ограничений ЗРК "Тор" в войне РФ против Украины является, вероятно, выносливость ее экипажа.

"Учитывая, что на каждую систему приходится только три человека, поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени, вероятнее всего, является экстремальным испытанием на выносливость", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Андрій Саган
    А у нас не регулярно? А ще якщо фрахувати той факт,що фпв дронів у кацапів так в 5 раз більше, є купу шахедів,є ланцети і так дальше. Плюс у кацапів цього ППО як гівна, тому що доктрина совка мала пріорітет на протиповітряній обороні, на відміну від нас,де за роки незалежності як мінімум половину списали і попиляли
  • Leon Renk bcc9a743
    Заголовок бомбезний!
    Прочитаєш і думаєш чи сам дурак, чи писали ....!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    То є так, Я теж подумав що в нас з орками появився загальний ворог.
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