Венгрия отреагировала на отмену командировки Порошенко: Украина еще не готова к членству в ЕС

В Венгрии отреагировали на заявления СБУ о невыезде за границу лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представителя правительства Венгрии Золтана Ковача.

"В ответ на заявление, опубликованное на сайте СБУ: Венгрия не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского. Такие новости и такие политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском союзе", – говорится в сообщения.

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Напомним, 1 декабря стало известно, что лидера "ЕС" Петра Порошенко не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировке. В ГНСУ заявили, что документ о служебной командировке был отменен. Адвокаты готовят судебный иск.

"Слуга народу" Корниенко объяснил, что Порошенко не выпустили, поскольку пришло письмо с грифом "Для служебного пользования".

Международный демократический союз (IDU) призвал украинские власти разрешить выезд пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для участия в Форуме IDU в Вашингтоне.

Позже в СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу, чтобы он "не стал инструментом в руках российских спецслужб".