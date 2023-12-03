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Венгрия отреагировала на отмену командировки Порошенко: Украина еще не готова к членству в ЕС

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Венгрия отреагировала на отмену командировки Порошенко: Украина еще не готова к членству в ЕС
В Венгрии отреагировали на заявления СБУ о невыезде за границу лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представителя правительства Венгрии Золтана Ковача.

"В ответ на заявление, опубликованное на сайте СБУ: Венгрия не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского. Такие новости и такие политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском союзе", – говорится в сообщения.

Читайте: "ЕС" об отмене командировки Порошенко: Не выпускали в Венгрию, а не выпустили в Вашингтон

Напомним, 1 декабря стало известно, что лидера "ЕС" Петра Порошенко не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировке. В ГНСУ заявили, что документ о служебной командировке был отменен. Адвокаты готовят судебный иск.

"Слуга народу" Корниенко объяснил, что Порошенко не выпустили, поскольку пришло письмо с грифом "Для служебного пользования".

Международный демократический союз (IDU) призвал украинские власти разрешить выезд пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для участия в Форуме IDU в Вашингтоне.

Позже в СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу, чтобы он "не стал инструментом в руках российских спецслужб".

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Топ комментарии

  • Mobilis in mobile
    І хто ж, врешті-решт, дав "інструмент в руки російським спецслужбам", Порошенко чи Слуги Зеленського?
    Але ідіотам, уже інші ідіоти, за підтримки подоляковських ботів, скормлюють версію про поганого Порошенка і Євросолідарність загалом.
  • Pawlo Kit
    Ну і хто в цьому випадку створив ІПСО задля позбавлення України допомоги?
  • vuiko dobrui
    і при цьому зебіли нагло брешуть, що Петро Порошенко збирався їхати у Польщу та США для зустрічі з прокацапським мадяром орбаном !!!
    Роман Москаль: Немає такої шкоди, яку б Зеленський не готовий був спричинити державі Україна, щоб лише дрібно насолити Порошенкові…
    КиївМіськБудда: У 2019-му Зеленський разом із руснею боровся з Порошенком, що призвело до повномасштабного вторгнення, сотень тисяч смертей і окупації територій. У 2023-му Зеленський разом із руснею бореться із Залужним. До цього це призведе - спробуйте здогадатися самі.
    Прозапас: Минулого разу, коли вони все "про..балі" - Порошенка намагались не впустити в Україну. Тепер - не випускають. Хоча в обох випадках його б було варто послухати, бо він не обіцяє шашликів та кави в Криму, а пропонує реальні кроки збереження держави. Робур: Хто там ще казав про "Уряд національної єдності"? Земляді скоріше капітуляцію підпишуть.
    Denys Tsaruk: Немає ніякої єдності її і не було, гра в неначасі закінчилась так само погано, як і гра стадіон так стадіон, бо була з самого початку прописана сценаристами кремля.
    Украінська закономірність: якщо в тебе нема відповіді на ключові питання - починай мочити попередника…
    Фаріоністична Нахрюкологія Буданят: При Порошенко захід кордони відкривав для безвізу і торгівлі, а при зелебобах кордони закривають навіть для допомоги. Што с хлєбалом, вкраїнчики? Значить не було в Зєлуському ніякої магії, вас просто пожаліли довбодятлів на початку... Якось один президент вкладав наріду в руку шоколадку, але людонькам не сподобалось і вони обрали того, хто вкладав їм в руку зелений хєр.
    Валерій Прозапас: Реєстрові патріоти кинулись запевняти, що це "росія працює на розкол військово-політичного керівництва" - в чому ми і так навіть не сумнівались жодної хвилини. Тільки чому не називаються прізвища "росії" - Безугла, Шевченко, Арахамія тощо? Що заважає нейтралізувати "росію" прям в моно-владі? Загрались своїм зеленим гіпнозом, вже до кривавих сліз, і ніяк не зупиняться. Дістали.



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