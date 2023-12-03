В районе Марьинки продолжаются бои, заявления оккупантов о якобы продвижении там не соответствуют действительности, - Штупун
Об этом сообщил представитель Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности, и на Авдеевском направлении, активность пехоты оккупантов снова увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений в целом. Враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки" , – сказал Штупун.
В то же время, по словам спикера, активность вражеской авиации уменьшилась. В сутки зафиксировано 5 авиаударов. В ночь на 3 декабря оккупанты сбрасывали авиационные управляемые бомбы в Донецкой области.
Штупун подчеркнул, что в районе Марьинки и Новомихайловки продолжаются бои. Заявление оккупантов о якобы продвижении в Марьинке не соответствуют действительности.