Рашисты из минометов обстреляли Херсонский район, погиб мужчина

Армия РФ 3 декабря, около 11:20, предположительно из минометов, обстреляла один из населенных пунктов Херсонского района.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В с.Садовое Херсонской городской территориальной громады в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 78 лет", - говорится в сообщении

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, находясь в собственном гараже. Снаряд попал прямо в строение.

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