Игнат о работе ПВО во время ночной дроновой атаки: 10 из 12 – прекрасный результат
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Минувшей ночью вражеские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"10 из 12 – это безусловно прекрасный результат... Это хорошие результаты, которые мы видим изо дня в день. Вспомните Киев, 75 беспилотников. И далее типичные атаки – по 10-15 "Шахедов" плюс одна – две авиационные управляемые ракеты Х-59. Так враг тревожит нас каждую ночь", - подчеркнул Игнат.
Спикер отметил, что не может рассказать, куда попали или не попали ударные иранские дроны, которые не удалось сбить.
"Западные партнеры удивляются, как мы такими средствами (мобильными огненными группами), что имеем сегодня на вооружении, сбиваем такие цели, как "Шахеды" или крылатые ракеты", - добавил он.