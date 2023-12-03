Игнат о работе ПВО во время ночной дроновой атаки: 10 из 12 – прекрасный результат

Минувшей ночью вражеские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"10 из 12 – это безусловно прекрасный результат... Это хорошие результаты, которые мы видим изо дня в день. Вспомните Киев, 75 беспилотников. И далее типичные атаки – по 10-15 "Шахедов" плюс одна – две авиационные управляемые ракеты Х-59. Так враг тревожит нас каждую ночь", - подчеркнул Игнат.

Спикер отметил, что не может рассказать, куда попали или не попали ударные иранские дроны, которые не удалось сбить.

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"Западные партнеры удивляются, как мы такими средствами (мобильными огненными группами), что имеем сегодня на вооружении, сбиваем такие цели, как "Шахеды" или крылатые ракеты", - добавил он.