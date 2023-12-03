Европа должна вооружиться собственным ядерным оружием, чтобы сдерживать Россию, - эксглава МИД Германии Фишер
Об этом в интервью Zeit Online заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Пока у нас соседняя Россия, которая придерживается имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания этой России", - заявил Фишер.
При этом он высказался против того, ядерным оружием обзавелась именно Германия.
"Ядерный потенциал должна наращивать Европа в целом. В настоящее время ядерным оружием в европейском регионе владеют Франция и Великобритания", - отметил Фишер.
Он призвал германское правительство инвестировать в вооружение обычными вооружениями.
"Мы должны восстановить наш потенциал сдерживания. Пока у нас есть сосед, Россия, придерживающаяся имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания этой России", – сказал он.
Однако этого невозможно добиться "с помощью долгового тормоза и сбалансированных бюджетов".