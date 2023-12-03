Европа должна вооружиться собственным ядерным оружием, чтобы сдерживать Россию, - эксглава МИД Германии Фишер

Главной силой, которой Евросоюз будет противостоять в ближайшее время, является Россия. Поэтому Европе следует наращивать свой оборонный потенциал, в частности отрасли ядерного оружия.

Об этом в интервью Zeit Online заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пока у нас соседняя Россия, которая придерживается имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания этой России", - заявил Фишер.

При этом он высказался против того, ядерным оружием обзавелась именно Германия.

"Ядерный потенциал должна наращивать Европа в целом. В настоящее время ядерным оружием в европейском регионе владеют Франция и Великобритания", - отметил Фишер.

Он призвал германское правительство инвестировать в вооружение обычными вооружениями.

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"Мы должны восстановить наш потенциал сдерживания. Пока у нас есть сосед, Россия, придерживающаяся имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания этой России", – сказал он.

Однако этого невозможно добиться "с помощью долгового тормоза и сбалансированных бюджетов".