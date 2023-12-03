Россия готовит волну дезинформации о приостановке обменов военнопленными, - Координационный штаб

В ближайшее время на пропагандистских каналах страны-агрессора будет запущена очередная волна дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, цель российских спецслужб – дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, занимающимся организацией обменов пленными.

"С лета этого года, несмотря на все усилия Украины по продолжению гуманитарной миссии возвращения военнопленных, уполномоченные представители российской стороны систематически усложняют обменный процесс. С целью оправдать свое бездействие российская сторона готовит обвинения против Украины. В частности, Координационному штабу по вопросам поведения упрекнуть в завышении требований по формуле обмена и намерении вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в том числе тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость", - говорится в сообщении.

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Страна-агрессор продолжает нарушать все нормы международного гуманитарного права, используя тему пленных для информационно-психологических операций против украинского общества, особенно против уязвимой категории - семей пленных и пропавших без вести. С нашей стороны в переговорном процессе ничего не изменилось с тех пор, как нам удавалось возвращать домой более 300 наших защитников ежемесячно.

"Попытки противоположной стороны оправдаться, а не продолжать гуманитарную миссию по обмену пленными, свидетельствует о том, что их мало беспокоит судьба большого количества российских военнопленных, попавших в плен на чужой земле, особенно во время последних "мясных штурмов", а также их семей .

Для Украины важен каждый военнопленный или пропавший без вести, а также взятый в заложники гражданский и некомбатант. Мы не разделяем никого по степени негативных эмоций с российской стороны. Все наши воины защищают свою землю, а не пришли на чужую убивать, грабить и уничтожать. Несмотря на это, все российские военнопленные содержатся согласно нормам международного гуманитарного права, к ним есть беспрепятственный доступ миссий Международного комитета Красного Креста, чего до сих пор не обеспечила российская сторона. В то время как в Украине действует Координационный штаб как единственный уполномоченный орган, государство-агрессорка до сих пор не смогла наладить эффективную и унифицированную работу и коммуникацию", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Украина и Координационный штаб ежедневно работают над возвращением всех наших защитников и поиском пропавших без вести. Переговорный процесс с противоположной стороной продолжается. Мы готовы передавать российских военнопленных в их семьи, только возвращая домой наших Защитников и Защитниц.