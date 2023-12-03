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Польша планирует передать Украине более 50 самоходных гаубиц Krab, - PAP

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Польша планирует передать Украине более 50 самоходных гаубиц Krab, - PAP
Польша уже передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab. К передаче готовится еще 56 гаубиц Krab.

Об этом сообщило в воскресенье агентство PAP, информирует Цензор.НЕТ со ссылками на "Интерфакс-Украина".

"AHS Krab - самоходная гаубица на гусеничном шасси производства Huta Stalowa Wola SA. Польша передала Украине из резервов Войска Польского 18 таких машин", - говорится в сообщении агентства.

Там напомнили, что между Киевом и Варшавой также "подписан контракт на производство и передачу 56 Krab".

Сообщается, что Польша с начала военных действий РФ против Украины также передала ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, карабины Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, самолеты МиГ-29. Подготавливаются поставки самоходных минометных систем Rak, боевых машин пехоты Rosomak (в количестве 100 штук).

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    А що, смердючій московит русявий тобі САУ "Краб" не до смаку? Пече сраку?
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Вони йому не подобаються тим що нищать його любих рашистів! Довжина AHS Krab - 12 м, ширина - 3,6 м, висота - 3 м, вага - 48 т. Экіпаж складається з 5 члюдей. Мінімальна далекобійність САУ Krab - 5 км, максимальна осколково-фугасними снарядами - 32 км, осколково-фугасними з газогенератором - 40 км, M982 Excalibur - більше за 50 км. Тож б'є рашистів з відстані до котрої вони не можуть їй відповісти власною артилерією!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    А ти "Rere" дебіл, бо Krab є одними з найкращих САУ і стріляють набагато далі та точніше аніж найкращі САУ рашистського виробництва!
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