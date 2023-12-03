Информация об избиении Дубинского в СИЗО не подтвердилась. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов

Администрация государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" обратится в Государственное бюро расследований и Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры относительно действий адвокатов подозреваемого в госизмене нардепа Александра Дубинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ "Киевский следственный изолятор".

Напоминается, что адвокатами народного депутата А.Дубинского, подозреваемого в государственной измене, со ссылкой на него самого была распространена информация об избиении и издевательствах над последним в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор".

В частности, по сообщению адвокатов, А.Дубинского избили в камере неизвестные.

"По этому факту была вызвана бригада скорой медицинской помощи, подразделения Национальной полиции. Администрация следственного изолятора, заинтересованная в установлении истины, и с целью всесторонней проверки указанных фактов оказала полное содействие правоохранителям и медикам. По результатам осмотра врачами скорой помощи установлено удовлетворительное состояние здоровья и отсутствие оснований для госпитализации за пределы учреждения предварительного заключения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что органами Национальной полиции проведен комплекс мероприятий (включая судебно-медицинское исследование), по результатам которых информация об избиении подозреваемого А.Дубинского не нашла своего подтверждения.

Администрацией следственного изолятора также готовится обращение в ГБР и КДКА о действиях адвокатов подозреваемого.

Как сообщалось, нардеп Дубинский сообщил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО.

Напомним, 13 ноября СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.