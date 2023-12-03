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4 декабря заработает пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для выезда из Украины пустых грузовиков

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4 декабря заработает пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для выезда из Украины пустых грузовиков
Совместный с Польшей пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" откроется для движения пустых грузовиков на выезд из Украины 4 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Открываем пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины. Это общий пункт пропуска, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов.

В сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши, Люблинским воеводством при поддержке Еврокомиссии (DG MOVE) удалось договориться о запуске полосы для пустых грузовиков массой 7,5 тонн и более", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас открытие "Угринива" является первым пунктом по перечню мер, реализуемых для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.

"С 4 декабря пустые грузовики, в том числе цистерны, с Украины могут начинать движение на этот пункт пропуска. Пока он будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно", - отметил Кубраков.

Пропускная способность в сутки составит более 100 грузовиков.

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Топ комментарии

  • Said_
    А що Ви хотіли від промоскальської партії?
  • Юра Малко
    тобто зельці пішли на поступки пшекошоферюгам?? вони навіть не поцікавилися,що думають про пшеків наші водії,які застряли в Пшекляндії на пунктах пропуску?
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Польські порожні вантажівки пропускатимуть безперешкодно додому, а українські тисячами стоятимуть на кордоні? Гарна така собі "дружба". Може б і поляки тисячами посиділи, погрілися і посрали в полі на морозі? Чи панським дупам то зашкодить?
    Жодна влада України так низько не опускала свою країну і Націю, як ця паскудна жидівська бидлота. Україну готують до знищення і капітуляції на умовах рф.
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