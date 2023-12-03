4 декабря заработает пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для выезда из Украины пустых грузовиков
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
"Открываем пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины. Это общий пункт пропуска, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов.
В сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши, Люблинским воеводством при поддержке Еврокомиссии (DG MOVE) удалось договориться о запуске полосы для пустых грузовиков массой 7,5 тонн и более", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас открытие "Угринива" является первым пунктом по перечню мер, реализуемых для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.
"С 4 декабря пустые грузовики, в том числе цистерны, с Украины могут начинать движение на этот пункт пропуска. Пока он будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно", - отметил Кубраков.
Пропускная способность в сутки составит более 100 грузовиков.