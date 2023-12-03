Войска РФ ударили по двум больницам в Херсоне (обновлено)

Днем 3 декабря враг обстреливает Херсон. Больше информации по состоянию на данный момент неизвестно.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Херсон под плотным огнем! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытой местности!, - говорится в сообщении.

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Как впоследствии сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты ударили по двум больницам Херсона.

"Повреждены здания медучреждений. По предварительной информации, жертв нет", - говорится в сообщении.