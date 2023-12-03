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Россияне на оккупированных территориях заставляют бюджетников сдавать кровь для военных ВС РФ, - Центр нацсопротивления

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Россияне на оккупированных территориях заставляют бюджетников сдавать кровь для военных ВС РФ, - Центр нацсопротивления
Из-за больших потерь на южном направлении враг ищет доноров на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационная администрация сгоняет на нужды ВС РФ бюджетников для принудительной сдачи крови. При этом обещают дополнительные выплаты, но по факту выплат нет.

Также на захваченные земли оккупанты отправляют гематологов, за неимением кадров, ведь местные отказываются работать на врага", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Oleg K 0ff374ed
    "бюджетники" ждали пока Кошовой воевать пойдет, но дождались кацапа и принудительной выкачки крови. Привет всем уклонистам здесь.
  • saimansay
    не только кровь но и мясо
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