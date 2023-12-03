На Рождество и Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий, елку установят на средства меценатов, - КГВА

На Рождество и Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00, а елку установят на средства меценатов, без расходования бюджетных средств.

Об этом сообщается в телеграм-канале Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"На Рождество и Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий - ни ярмарки, ни празднований. Такое решение принял Совет Обороны Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на Софийской площади запланировано начало монтажных работ по установке новогодней елки. Открытие запланировано на 6 декабря – День святого Николая.

"Елка будет установлена исключительно на средства меценатов - без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию", - отмечается в сообщении.

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