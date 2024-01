Сегодня вечером стартует уникальный шахматный онлайн-турнир, цель – собрать средства на снайперские патроны для ВСУ

Сегодня, 3 декабря, в 19:00 стартует уникальный шахматный онлайн-турнир, целью которого является сбор средств на снайперские патроны для ВСУ.

Движение VETERANKA вместе с инициативной группой журналистов-волонтеров и шахматистов-профессионалов открывают сбор средств на приобретение патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад, а также "Легиона Свободы" Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

Для этого будет проведен двухэтапный шахматный турнир. Первая его часть пройдет сегодня онлайн. Вторая, завершающая, – в субботу, 9 декабря.

На что пойдут собранные денежные средства?

Один патрон 338-го калибра (его очень любят снайперы) стоит примерно 300 гривен. Цель сбора – закупить большие партии патронов, которых хватило бы на 3-4 месяца работы. Чем больше удастся их закупить, тем дешевле будет цена за штуку.

Как можно приобщиться?

Уже сегодня, в воскресенье 3 декабря, состоится шахматный онлайн-турнир в рамках "Меткого сбора". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Организатор - шахматный тренер, организатор и суперадмин крупнейшего украинского шахматного интернет-сообщества Team Ukraine Александр Матлак.

Этот этап пройдет на платформе chess.com, на площадке Team Ukraine.

Формат: "Арена", "Блиц 3+2", продолжительность – 3 часа.

Регистрация начинается за час до начала (требуется перейти по ссылке и нажать кнопку "Присоединиться").

"Арена" предполагает возможность как присоединиться к турниру после начала, так и выйти из него досрочно.

Вы можете начать новую партию сразу после завершения сыгранной, а можете сделать паузу.

Офлайн-ивент в субботу, 9 декабря, место проведения – пространство Peremoga на Ярославовом валу, 15, с 13:00 до 17:00.

Приглашаются победители шахматного онлайн-турнира, разыграющие между собой главный приз – комплект шахмат, изготовленных из сбитого над Херсонщиной российского самолета СУ-25.

Специальные гости: военные – Леся Литвинова, Евгений Шибалов, Дмитрий Николаенко, журналист Андрей Куликов, блогер Денис Казанский. Соведущий – журналист РБК-Украина Милан Лелич.

Кроме того, на турнир приглашены:

- музыканты: проекты JAN!S, Yokodo и Дима Войналович, сонграйтер и вокалист панк-группы "Квиткис";

- поэт-сатирик Юрий Космина;

- комики "Подпольного стендапа" - Мария Латария, Лана Чубаха, Игорь Неровный;

участников ожидает:

- кейтеринг со сладкими и солеными перекусами;

- тихий аукцион с произведениями искусства, которые можно рассмотреть на странице события в Facebook.

Организаторы: Александр Приходько, Александр Матлак, Евгения Гончарук, Милан Лелич, Евгений Кузьменко, Василина Думан (№26972904 в Реестре волонтеров).

Реквизиты сбора:

Приват: 4149629331858043 (Василина Думан)

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9SqoxLvvJV...

Для иностранных переводов

Paypal [email protected] (Василина Думан)

Счет движения VETERANKA

Название компании/ company Name: БО БФ ВЕТЕРАНКА

IBAN Code: UA303052990000026003035023643

Название банка/ Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банка / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адрес компании / Company address: 01001, УКРАИНА, Г. КИЕВ, УЛ. МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО, Б. 30/1, КВ. 319.

Счет в банке-корреспонденте/ Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code банка-корреспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Банк-корреспондент/ Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Или счет в банке-корреспонденте / Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code банка-корреспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Банк-корреспондент / Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY