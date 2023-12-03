Сегодня вечером стартует уникальный шахматный онлайн-турнир, цель – собрать средства на снайперские патроны для ВСУ
Движение VETERANKA вместе с инициативной группой журналистов-волонтеров и шахматистов-профессионалов открывают сбор средств на приобретение патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад, а также "Легиона Свободы" Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
Для этого будет проведен двухэтапный шахматный турнир. Первая его часть пройдет сегодня онлайн. Вторая, завершающая, – в субботу, 9 декабря.
На что пойдут собранные денежные средства?
Один патрон 338-го калибра (его очень любят снайперы) стоит примерно 300 гривен. Цель сбора – закупить большие партии патронов, которых хватило бы на 3-4 месяца работы. Чем больше удастся их закупить, тем дешевле будет цена за штуку.
Как можно приобщиться?
Уже сегодня, в воскресенье 3 декабря, состоится шахматный онлайн-турнир в рамках "Меткого сбора". Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Организатор - шахматный тренер, организатор и суперадмин крупнейшего украинского шахматного интернет-сообщества Team Ukraine Александр Матлак.
Этот этап пройдет на платформе chess.com, на площадке Team Ukraine.
Формат: "Арена", "Блиц 3+2", продолжительность – 3 часа.
Регистрация начинается за час до начала (требуется перейти по ссылке и нажать кнопку "Присоединиться").
"Арена" предполагает возможность как присоединиться к турниру после начала, так и выйти из него досрочно.
Вы можете начать новую партию сразу после завершения сыгранной, а можете сделать паузу.
Офлайн-ивент в субботу, 9 декабря, место проведения – пространство Peremoga на Ярославовом валу, 15, с 13:00 до 17:00.
Приглашаются победители шахматного онлайн-турнира, разыграющие между собой главный приз – комплект шахмат, изготовленных из сбитого над Херсонщиной российского самолета СУ-25.
Специальные гости: военные – Леся Литвинова, Евгений Шибалов, Дмитрий Николаенко, журналист Андрей Куликов, блогер Денис Казанский. Соведущий – журналист РБК-Украина Милан Лелич.
Кроме того, на турнир приглашены:
- музыканты: проекты JAN!S, Yokodo и Дима Войналович, сонграйтер и вокалист панк-группы "Квиткис";
- поэт-сатирик Юрий Космина;
- комики "Подпольного стендапа" - Мария Латария, Лана Чубаха, Игорь Неровный;
участников ожидает:
- кейтеринг со сладкими и солеными перекусами;
- тихий аукцион с произведениями искусства, которые можно рассмотреть на странице события в Facebook.
Организаторы: Александр Приходько, Александр Матлак, Евгения Гончарук, Милан Лелич, Евгений Кузьменко, Василина Думан (№26972904 в Реестре волонтеров).
Реквизиты сбора:
Приват: 4149629331858043 (Василина Думан)
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9SqoxLvvJV...
Для иностранных переводов
Paypal [email protected] (Василина Думан)
Счет движения VETERANKA
Название компании/ company Name: БО БФ ВЕТЕРАНКА
IBAN Code: UA303052990000026003035023643
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