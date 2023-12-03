Наталья Гуменюк опровергла слухи о своем увольнении с должности спикера ОК "Південь" и объяснила, что ее не так поняли.

Об этом она рассказала в комментарии Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Ряд телеграм-каналов распространили дезинформацию о том, что Наталья Гуменюк якобы ушла с поста спикера Сил обороны юга.

Однако в комментарии корреспондентке Радио Свобода она отрицала эту информацию и призвала правильно трактовать ее слова. На самом деле, говорит Гуменюк, "ее сообщение неправильно интерпретировали".

"Несколько недель назад распространяли информацию, что Гуменюк "все", но в конце концов вышло, что она "все по силам" (то есть сильная, выстояла)", - отметила она.

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