Рашисты провели съезд "Единой России" на оккупированной территории Херсонщины, - Центр нацсопротивления
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Россияне создают сеть агентов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты провели съезд участников путинской партии "Единая Россия" на ВОТ Херсонщины. В мероприятии приняли участие ряд предателей региона.
В целом такими действиями враг пытается "легализовать" оккупацию и имитировать поддержку со стороны местного населения", - говорится в сообщении.