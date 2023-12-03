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Рашисты провели съезд "Единой России" на оккупированной территории Херсонщины, - Центр нацсопротивления

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Рашисты провели съезд "Единой России" на оккупированной территории Херсонщины, - Центр нацсопротивления
Россияне создают сеть агентов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты провели съезд участников путинской партии "Единая Россия" на ВОТ Херсонщины. В мероприятии приняли участие ряд предателей региона.

В целом такими действиями враг пытается "легализовать" оккупацию и имитировать поддержку со стороны местного населения", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • white wolf
    А що, ракети закінчились? Де там наша хвалена сбу?
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    єдіная росія вже має запрошувати своїх європейських друзів на окуповані території: поляка меклера, який є організатором блокування українського кордону, фіцо, орбана. Всі вони великі друзі росії зі знищення України
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Повтор з'їзду ригоАНАЛІВ у Севєроданєцкє, під патронатом ФСБ *****!
    Замінили лише бірки на паркані…, а усих делегатів з'їзду, одразу на передову, під контролем кадирівців!
    Усьо так падамашнему буде!
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