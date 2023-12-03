Рашисты провели съезд "Единой России" на оккупированной территории Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Россияне создают сеть агентов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты провели съезд участников путинской партии "Единая Россия" на ВОТ Херсонщины. В мероприятии приняли участие ряд предателей региона.

В целом такими действиями враг пытается "легализовать" оккупацию и имитировать поддержку со стороны местного населения", - говорится в сообщении.

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