Кэмерон: Умиротворение диктаторов в итоге вредит интересам Великобритании и в конечном счете стоит британцам жизни

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон напомнил, что исторически умиротворение диктаторов в итоге вредит интересам Великобритании и в конечном счете стоит британцам жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sun.

Он подчеркнул, что Великобритания должна понять, как изменился мир.

"Силы, формирующие его (мир. - Ред.) - поджигатель войны в Кремле (Путин. - Ред.) - Китай, становящийся все более агрессивным, отравляющий умы молодежи исламистский экстремизм - эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в прежнее состояние", - заявил Кэмерон.

Он добавил, что надежда – это не политика.

"Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", - резюмировал Кэмерон.

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