Число пострадавших вследствие удара РФ по жилым кварталам Херсона увеличилось до 7 человек
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Вследствие обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона один человек погиб и семь получили травмы.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в дом и на территорию поблизости, на территорию двух больниц.
На остановке у многоэтажного дома погибла пожилая женщина. Ее личность устанавливается.
Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и две 47-летние горожанки.
Все раненые получили повреждения легкой и средней степени", - говорится в сообщении.