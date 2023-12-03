Число пострадавших вследствие удара РФ по жилым кварталам Херсона увеличилось до 7 человек

Вследствие обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона один человек погиб и семь получили травмы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в дом и на территорию поблизости, на территорию двух больниц.

На остановке у многоэтажного дома погибла пожилая женщина. Ее личность устанавливается.

Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и две 47-летние горожанки.

Все раненые получили повреждения легкой и средней степени", - говорится в сообщении.

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