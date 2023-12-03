Украина и Италия будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии

Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии договорились сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, соответствующий документ подписали заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук и вице-министр Министерства окружающей среды Италии Ванния Гава в рамках продолжающейся в Дубае Конференции ООН по изменению климата COP28.

"Зеленый переход и развитие возобновляемой энергетики определены одними из ключевых задач Энергетической стратегии Украины до 2050 года, которая была презентована министром энергетики Германом Галущенко. Углубление сотрудничества в этих отраслях с нашими итальянскими партнерами имеет важное значение для Украины, и мы рады сегодня заключить соответствующий меморандум", - отметила Гринчук.

Читайте также: Украина имеет исторический шанс построить мощности ветроэнергетики во время войны, - инвесторы

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере энергетического перехода и возобновляемых источниках энергии. В частности, во время послевоенного восстановления и восстановления Украины для достижения целей декарбонизации всего энергосектора.

Меморандум предусматривает сотрудничество в следующих сферах интересов:

- передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;

- обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;

- ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;

- усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).

Читайте также: Зеленая энергетика может помочь возобновить экспорт тока, - Герус