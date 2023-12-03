В течение воскресенья россияне трижды обстреляли Никопольщину, а по Марганецкой громаде запустили беспилотник, - ОВА

Российские оккупационные войска в течение воскресенья из тяжелой артиллерии и БПЛА обстреляли Никополь и Марганецкую громаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В сообщении отмечается: "В течение дня агрессор трижды обстрелял Никопольщину. На районный центр направил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Применял БПЛА враг и по Марганецкой громаде. Обошлось без раненых и погибших. В других районах области день прошел тихо. Пусть и ночь будет спокойной!"

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