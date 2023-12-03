Разведка США не знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль, - Кирби
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в воскресенье в эфире NBC News, что разведывательное сообщество США указало на то, что им не было известно о планах ХАМАС атаковать Израиль", - говорится в сообщении.
Ранее издание New York Times, ссылаясь на документы, электронные письма и интервью, сообщило, что израильские чиновники получили планы ХАМАС относительно нападения 7 октября больше, чем за год до того, как это произошло.
Сообщалось, что документ был распространен среди израильских военных и разведчиков, но эксперты отвергли этот план как слишком сложный для выполнения ХАМАС.
"Пока нет никаких признаков того, что они имели доступ к этому документу заранее", - резюмировал Кирби.