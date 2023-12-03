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Разведка США не знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль, - Кирби

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Разведка США не знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль, - Кирби
Нет признаков того, что разведка Соединенных Штатов заранее получила информацию о готовящемся нападении террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в воскресенье в эфире NBC News, что разведывательное сообщество США указало на то, что им не было известно о планах ХАМАС атаковать Израиль", - говорится в сообщении.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на документы, электронные письма и интервью, сообщило, что израильские чиновники получили планы ХАМАС относительно нападения 7 октября больше, чем за год до того, как это произошло.

Сообщалось, что документ был распространен среди израильских военных и разведчиков, но эксперты отвергли этот план как слишком сложный для выполнения ХАМАС.

"Пока нет никаких признаков того, что они имели доступ к этому документу заранее", - резюмировал Кирби.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Розвідка США все знає лише в голлівудських фільмах. А насправді не кращі ніж ГУР та СБУ.
  • Галина Боброва 94427cf0
    Стоит ли это понимать
    Как провал в работе американских спецслужб?
    И полную победу российских спецслужб?
    Не многовато ли провалов в последнее время?
    Афганистан
    Штурм Конгресса
    Нападение ХАМАСА
    Не пора ли американцам проверить свои спецслужбы?
    Может и в них полно российской агентуры?
    Как и в украинских спецслужбах....
  • dmitrij suur
    На каналі Ауслендера є безліч фактів, що інформація про напад була відома, але проігнорована кабінетом Нетаньяху, який заглядав в зад Путіну у пошуках миру, як і вся толерастна Європа загалом.
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