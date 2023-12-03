На Одесщине из-за непогоды без света находились 883 населенных пункта, - ОВА

Вследствие снежного урагана, обрушившегося на Одесскую область в течение недели, пострадали более 3 тыс. линий электропередачи, без электроэнергии осталось более полумиллиона человек в 883 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Больше всего пострадала энергетическая инфраструктура области. За весь период непогоды из строя вышли 3104 воздушных линий электропередачи, без света было более полумиллиона семей в 883 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время свою работу развернули более 360 пунктов несокрушимости, которые обеспечивали возможность отогреться, зарядить гаджеты, выпить чаю. Бесперебойно работала критическая инфраструктура.

Также, по словам Кипера, из "снежных ловушек" освобождены около 2500 человек.

Он добавил, что спасатели, полицейские, коммунальщики, военные и все смежные службы круглосуточно работали над тем, чтобы как можно быстрее оказывать людям помощь.

"Я благодарю всех, кто помогал бороться с непогодой. Вы действительно делали все возможное и невозможное. Я также благодарю наших людей за терпение и взаимопомощь. Наша сила в нашем единстве - и в такие моменты она чувствуется больше всего", - подчеркнул он.

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