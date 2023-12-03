Посол США по особым поручениям Ван Скаак: Имеем информацию о привлечении Беларуси к похищению украинских детей

Российские фильтрационные программы являются нарушением Женевских конвенций, а массовый вывоз украинских детей стал ужасающим феноменом. Происходящее в Украине можно характеризовать как преступления против человечности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, такую оценку на конференции United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children в Торонто дала посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Скаак.

"Имеем информацию о привлечении Беларуси к похищению детей. Детей из Украины через оккупированные территории вывозят в Россию и дальше в Беларусь. В этом принимают участие довольно жуткие негосударственные организации, такие как ультраправые байкерские сообщества", - отметила посол.

Отмечается, что США остаются непоколебимыми в поддержке Украины и стремлении к справедливости даже на фоне других конфликтов в мире. Но правосудие требует длительных усилий.

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"Чрезвычайно важно, чтобы преступление агрессии было преследовано, чтобы автократы во всем мире не считали, что могут делать то же самое. Должны доказать, что международное сообщество будет неуклонно защищать территориальную целостность и суверенитет. Мы ищем механизмы", - подчеркнула Ван Скаак.

Среди таких механизмов она назвала следующие: организация трибунала за преступление агрессии; преследование преступников в международных учреждениях; привлечение к ответственности за международные преступления в судах других стран. Но основной путь справедливости лежит через украинские суды.

Ван Скаак отметила, что в Украине правосудие работает даже во время войны.

Раздается воздушная тревога, падают бомбы, летят ракеты – команды [прокуроров и следователей] работают на местах событий. Собирают доказательства, закладывая фундамент для дел с арестованными подсудимыми или в режиме in absentia, по прозрачным процедурам. Это происходит, суды работают. И мы как международное сообщество поддерживаем эту работу", - добавила посол.

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