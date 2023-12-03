Средства, изъятые у обвиняемых в нарушении санкций, переданы для использования в пользу Украины, - Минюст США
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Офиса генерального прокурора Украины в воскресенье.
Об этом заявил руководитель команды Министерства юстиции США по расследованию военных преступлений Илай Розенбаум на состоявшейся в Торонто (Канада) конференции "United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children".
"Мы предъявили обвинение десяткам лиц, подозреваемых в уклонении от санкций, нарушении экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях. Доходы были переданы нашему Министерству юстиции для использования в пользу Украины", - сказал Розенбаум.
Также создана специальная Группа по военным преступлениям WarCAT, чьей задачей является расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию США. К работе привлекаются ФБР и другие государственные университеты. "Мы работаем, чтобы помочь нашим международным партнерам, особенно украинским коллегам, на которых приходится львиная доля работы по расследованию и преследованию преступлений", - сказал представитель Минюста США.
Он также отметил, что у него сложилось тесное сотрудничество с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным и другими украинскими прокурорами. "Украина делает то, чего не делала ни одна страна в истории: обеспечивает всеобъемлющее правосудие за жестокие преступления и агрессию, одновременно защищая себя в условиях продолжающейся широкомасштабной войны", - отметил Розенбаум.