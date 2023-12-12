Рашисты назначили руководителей "судов" на оккупированных территориях, - ЦНС
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне завершают формирование репрессивного аппарата на временно оккупированных территориях. Так, оккупанты назначили ответственных за "судебную власть" на захваченных землях. В частности: Александр Синельников - (ВОТ Донетчины); Александр Садовый – (ВОТ Луганщины); Сергей Мовчан - (ВОТ Запорожья)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно эти люди будут нести ответственность за "судопроизводство" в регионах, где так называемые суды нужны оккупантам, чтобы имитировать легализацию репрессий местного населения.
"Нередко работники оккупационных администраций несут ответственность за свои преступления благодаря активному Движению сопротивления на ВОТ", - отметили в Центре национального сопротивления.