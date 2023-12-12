Договариваться с Орбаном должен ЕС, а не Украина, - евродепутат от Литвы Ауштрявичюс

Убеждать Орбана поддержать решение Евросоюза по Украине должен прежде всего ЕС, так как у него больше инструментов влияния на венгерского премьера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Ауштрявичюс назвал правительство Орбана "самой большой головной болью" для Евросоюза.

"Это позорная ситуация для нас. Потому что пока мы рассказываем миру о самых высоких европейских стандартах, одна из стран ЕС воплощает все самое плохое, что может быть в нашей семье. И Евросоюз должен с этим разобраться, потому что у нас больше возможностей убедить Орбана, чем у Украины. А то, что делает Венгрия сейчас, абсолютно неприятно и болезненно", – заявил Ауштрявичюс.

Депутат отметил, что ЕС вынужден мириться с такой венгерской властью, какой она есть, потому что ее избрали граждане Венгрии.

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"ЕС может потребовать проведения свободных и честных выборов и т.д. Но решение о правительстве принимают венгерские граждане и национальные партии.

Поверьте, было бы величайшей ошибкой, если бы Брюссель сказал венгерским избирателям: "Голосуйте не за этих, а за вот этих". Это была бы катастрофа", – отметил он.

Ауштрявичюс добавил, что при этом у Евросоюза есть финансовые рычаги влияния на Будапешт, и он фактически уже применяет их.

"Венгрия уже не получила 13 миллиардов евро из европейских фондов всего за два года. Нужны ли правительству Орбана эти 13 миллиардов? Конечно! Экономику Венгрии лихорадит – высокая инфляция, высокая безработица. И у меня вопрос: в чем же преимущества от этих "особых отношений Орбана с Россией", если, например, бензин в Венгрии самый дорогой в Евросоюзе?" – спрашивает он.

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