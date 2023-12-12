Не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от войны в Украине, - Туск

Глава Совета министров РП Дональд Туск заявил о том, что его правительство будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Дональд Туск сказал во время выступления в Сейме.

"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации (войны) в Украине. Они говорят президенту (Украины) Зеленскому, что они устали от ситуации", – отметил Туск.

По его словам, нападение на Украину – это "нападение на всех нас". Премьер призвал одним голосом говорить об Украине, что, убежден он, должно объединять поляков.

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Он добавил, что помощь Польши Украине очень важна, но одновременно указал, что Варшава должна быть настойчивой, когда речь идет об интересах, в частности, польских фермеров.

"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", – подчеркнул Туск.

Он также объявил, что через несколько десятков часов он отправляется в Брюссель, надеясь убедить союзников защитить демократические ценности и Украину от российской агрессии.

"Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности", – резюмировал Туск.

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