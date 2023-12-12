Палата представителей США планирует проголосовать за формализацию процедуры импичмента Байдена, - Reuters

В среду, 13 декабря, Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, планирует проголосовать за формализацию процедуры импичмента президента-демократа Джо Байдена. Республиканцы обвиняют президента и его семью в получении неправомерной выгоды от политических решений, в принятии которых Байден принимал участие в качестве вице-президента во время работы администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника лидера республиканцев на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в понедельник один из республиканских законодателей заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскрыл планы голосования в четверг на закрытом заседании.

В четверг Палата представителей должна покинуть Вашингтон на более чем трехнедельные каникулы.

Как отмечается, республиканцы обвиняют президента и его семью в том, что они получают неправомерную выгоду от политических решений, в принятии которых Байден принимал участие в качестве вице-президента во время работы администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах.

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Они также обвиняют Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование в отношении сына Байдена – бизнесмена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает свою вину.

Представитель республиканцев Келли Армстронг ранее представил 14-страничную резолюцию, которая позволит Палате представителей проголосовать за разрешение на проведение расследования.

Reuters отмечает, что республиканцы в Палате представителей до сих пор не смогли предоставить доказательств, связывающих действия Байдена на должности вице-президента с бизнесом его сына, и маловероятно, что Сенат, где демократы имеют незначительное большинство, проголосует за осуждение президента, если Палата представителей примет статьи об импичменте.

По словам представителя республиканцев Байрона Дональдса, являющегося членом одного из трех комитетов, расследующих деятельность Байдена, он ожидает, что расследование завершится в течение следующих двух месяцев, а Палата представителей подготовит проект статей об импичменте ориентировочно весной.

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