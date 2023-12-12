Украинцы подали более 149 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие. ИНФОГРАФИКА
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С начала работы Единого реестра оружия с 23 июня от граждан Украины уже поступило более 149 тысяч заявлений на получение разрешений на оружие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает МВД.
"Украинцы подали более 149 тыс. заявлений от граждан на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 137 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешений", - говорится в сообщении.