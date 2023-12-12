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Украинцы подали более 149 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие. ИНФОГРАФИКА

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С начала работы Единого реестра оружия с 23 июня от граждан Украины уже поступило более 149 тысяч заявлений на получение разрешений на оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает МВД.

"Украинцы подали более 149 тыс. заявлений от граждан на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 137 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешений", - говорится в сообщении.

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Украинцы подали более 149 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие 01

Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Чого ви гроші марно витрачаєте, вступайте в лави ЗСУ, і безкоштовно її отримаєте, ще й зарплатню непогану.
  • Lex Lexton
    ти чужі гроші не рахуй.

    а коли Закон про брою нормальний приймуть, щоб короткоствол можна було купити і раптом, що застосувати, а не так як шмаркляві пропонували, з дому до стрільбища, в багажнику, розібраного і в сейфі.
  • Lex Lexton
    але ж зараз не бігають, то чому будуть потім бігати? якщо і багають, то в більшості з нелегальними стволами, а для цього їм дозволи не треба.
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