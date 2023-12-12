Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать все КПП на границе Польши с Украиной

В Еврокомиссии отмечают важность разблокирования границы между Украиной и Польшей. Еврокомиссар по транспорту Адина Велян поздравила разблокирование КПП Дорогуск-Ягодин и ожидает, что так будет и с остальными ныне заблокированными пунктами пропуска.

Соответствующее заявление обнародовано Еврокомиссией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я приветствую открытие движения через пограничный пункт Дорогуск-Ягодин для грузового транспорта, который является наиболее важным пунктом пересечения границы между Польшей и Украиной. Его блокирование с 6 ноября имело значительные последствия для Украины, Польши и ЕС, но больше всего - для всех водителей ", – отметила еврокомиссар.

"Я хочу напомнить всем привлеченным сторонам о вреде, причиняемом этими протестами для европейской экономики, для цепочек поставок, для других операторов дорожного транспорта, а также для Украины, страны в войне. Все остающиеся заблокированными пункты пересечения границы должны быть разблокированы без промедлений", - подчеркнула Велян.

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Она напомнила, что Еврокомиссия поддерживала контакты с протестующими и органами национальной власти в Польше и предложила конкретные меры по упрощению процедур пересечения границы между Украиной и Польшей. При этом еврокомиссар выразила обеспокоенность тем, что три пункта пересечения границы между Польшей и Украиной остаются заблокированными.

"Жизненно важно, чтобы соответствующие национальные и местные органы власти предприняли необходимые меры для обеспечения условий для перевозки товаров через внешние границы ЕС. Я приглашаю все стороны работать вместе с Еврокомиссией для имплементации мероприятий и повышения эффективности работы пунктов пересечения границ и обеспечить надлежащее выполнение Соглашения о дорожном транспорте между ЕС и Украиной. (Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом. - Ред.)", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия будет в дальнейшем поддерживать конструктивное обсуждение ситуации, чтобы представить проверенные данные по ситуации на границе, и будет искать "прагматические решения для практических проблем". По словам еврокомиссара, скорое завершение протестов на польско-украинской границе могло бы облегчить поиск таких решений.

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