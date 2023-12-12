Штурмовая группа 24-й ОМБр отбила террикон в пределах Горловки и захватила вражеские позиции, - Зеленский. ВИДЕО
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Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила отбила один из терриконов в пределах Горловки Донецкой области и захватила позиции противника.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины", - отметил Верховный Главнокомандующий.