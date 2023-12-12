Принудительная эвакуация может быть объявлена еще в нескольких населенных пунктах Харьковщины
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В Харьковской области рассматривается возможная принудительная эвакуация еще из нескольких населенных пунктов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире национального телемарафона сказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Пока рассматриваем возможную принудительную эвакуацию еще из нескольких населенных пунктов. Все будет зависеть от военной обстановки", - сказал Синегубов.
Он отметил, что сейчас в области два самых опасных направления - Боровско-Лиманское и Купянское. На Купянском, по словам Синегубова, сейчас проживают около 2,5-3 тыс. человек, в том числе 256 детей.