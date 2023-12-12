Словакия готова поддержать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите в декабре, - глава МИД Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на будущем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь и следить за их соблюдением", – заявил Бланар.

Он подчеркнул необходимость "больше фокусироваться на поиске решений для мирного урегулирования".

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Министр также повторил позицию нового правительства в Братиславе о том, что Словакия не намерена оказывать Украине военную помощь.

"В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности, по вопросу разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги", - добавил глава МИД Словакии.

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