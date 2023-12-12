ОП отказался регистрировать петицию с требованием отменить "правки Лозового", - Шабунин

Офис президента отказал в регистрации петиции с требованием упразднить "правки Лозового" и наложить вето на законопроект №10060 об усилении независимости САП.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Зеленского отказался регистрировать петицию с требованием отменить "правки Лозового-Ионушаса". Еще в пятницу мы подали соответствующую петицию на сайт президента. В ней мы предложили президенту два варианта действий:

1) наложить вето с предложениями на проголосованный Радой законопроект №10060;

2) внести новый законопроект", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, петиция была подана после голосования Советом законопроекта №10060 – в пятницу, 8 декабря, около 16:30.

"Около 18:30 – после представления петиции – стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект с псевдо отменой "правок Лозового-Ионушаса". Именно из-за того, что президент уже подписал законопроект, в ОП и отказали в регистрации нашей петиции. Мол, нарушеные вопросы не относятся к полномочиям президента", - отметил глава ЦПК.

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"Второй пункт – с предложением подать собственный законопроект – подслеповатые татаровы из ОП в упор не увидели. Повылазило ребятам. Это когда у президента забрали право законодательной инициативы!? Спецом для Татарова и других умников по ОП – статья 93 Конституции Украины: "Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит президенту Украины…", - добавил Шабунин.

Также глава ЦПК привел ряд петиций, которые Офис президента регистрировал без проблем:

1) Предложить Макрону отдать РФ часть Франции;

2) Привлечь бездомных собирать деньги с тех, кто не убирает за собаками;

3) Дать русским военным премию Дарвина;

4) Мобилизовать "95 квартал"

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"На выполнение этих петиций у Зеленского, оказывается, полномочия есть. А на внесение в Раду законопроекта, значит нет? Мы подадим петицию еще раз. Если клоунада повторится, то, к сожалению, в унитаз можно будет спустить все инструменты электронной демократии", - подытожил Шабунин.