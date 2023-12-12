У Украины заканчиваются средства для финансирования военных расходов, - Bloomberg

Украинские власти пытаются решить, как финансировать военные расходы, если союзники не смогут предоставить обещанную помощь. Некоторые варианты несут определенные риски.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в материале Bloomberg.

Журналисты опубликовали материал под названием "У Киева заканчиваются возможности финансировать борьбу против России".

Финансовый инструментарий включает увеличение налоговых поступлений, что является очевидной проблемой для разрушенной экономики, или сокращение расходов для населения. Среди вариантов монетарной политики – девальвация украинской валюты или возвращение к ограничениям НБУ, по словам министра финансов Сергея Марченко.

"На кону – финансовая стабильность Украины после того, как контрнаступление Киева не принесло успеха, а вторая зима после российского вторжения принесла новые трудности", – пишет издание.

Как заявлял министр финансов Марченко, поддержка со стороны ЕС и США имеет решающее значение. Украина поддерживает активную коммуникацию с представителями европейского блока и США, информируя о потребностях на следующий бюджетный год.

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Журналисты отмечают, что Киев планирует покрыть свой бюджетный дефицит в первую очередь за счет внешнего финансирования в размере более 40 миллиардов долларов в следующем году. По словам Марченко, более двух третей этой суммы еще не подтверждено.

"Даже после того, как в октябре центральный банк объявил о более гибком управляемом обменном курсе, частично отменив контроль за движением капитала, монетарная политика удерживает курс гривны к доллару США на фиксированном уровне с помощью рыночных интервенций", – пишет издание.

Это оказывает давление на бюджет следующего года, поскольку Минфин заложил девальвацию к среднему обменному курсу гривны на уровне 40,7 за доллар, что превышает первоначальный прогноз 41,4. Но украинская валюта остается в коридоре, торгуясь около 37 гривен с момента объявления об ослаблении.

Другой монетарный вариант является испытанным и проверенным – печать денег. В прошлом году НБУ выпустил почти 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) из-за покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Bloomberg подчеркивает, что монетарное финансирование было непопулярным среди чиновников центрального банка. Преимущество омрачается давлением на украинскую валюту из-за притока гривны, который в прошлом году способствовал раскручиванию инфляции. К тому же МВФ установил ограничения на эту практику как часть своих условий.

"Политики выразили определенную уверенность в том, что, несмотря на противостояние в Вашингтоне и Брюсселе, международные доноры в конце концов предоставят средства", – указывает издание.

Одновременно, по данным Института мировой экономики, новые обязательства относительно помощи Украине упали до самого низкого уровня с момента вторжения России в феврале 2022 года – почти на 90% с августа по октябрь по сравнению с прошлогодним периодом – до 2,11 миллиардов евро.