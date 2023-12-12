СБУ расследует кибератаку на "Киевстар". Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Не исключается версия о причастности спецслужб РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для СМИ сообщила пресс-служба СБУ.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Читайте также: Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" окончательно непонятны, - гендиректор Комаров

Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

"Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, оказывающие помощь сотрудникам "Киевстар" и координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

Читайте также: Сбой в "Киевстаре": Абоненты не могут перейти на другого оператора через национальный роуминг