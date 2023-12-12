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Украина получила от Венгрии сигнал об "окне возможностей" на саммите ЕС, - Кулеба

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Украина получила от Венгрии сигнал об "окне возможностей" на саммите ЕС, - Кулеба
Украина получила первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об "окне возможностей" для Киева на саммите ЕС. Будапешт хочет более медленного процесса членства Киева, чтобы усердно изучать последствия вступления в блок.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, нет ни одной страны, которая не желает видеть Украину в составе Европейского союза. Есть только Венгрия, которая хочет более медленного процесса, чтобы тщательно изучать последствия вступления.

"Но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угрозы того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС полностью снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - рассказал Кулеба.

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Кулеба отметил, что не может быть откровенным и прямолинейным в этом вопросе, потому что "ставки очень высоки".

"Но сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об "окне возможностей". Вот так я вам скажу", - добавил министр.

Кроме того, Кулеба отметил позитивный официальный сигнал от правительства Словакии о поддержке открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Україна отримала перший непублічний та неофіційний сигнал

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  • Volodymyr Zolotar
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  • Dust
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