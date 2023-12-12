МВФ предоставил Украине новый перечень требований для продления кредитования в 2024 году
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Выполненные требования в абсолютном большинстве касаются фискальной и монетарной политики, а невыполненные – антикоррупционной и государственной. Так, с задержкой приняли закон об открытии деклараций, изменения в закон о противодействии отмыванию средств, законопроект о налоговой политике и администрировании. Дедлайн требования изменений по сконцентрированию на малом и среднем бизнесе в контексте кредитной программы "5-7-9" перенесены на конец марта 2024 года. Все остальные требования были выполнены.
Среди ближайших требований - пересмотр управления государственными инвестициями, принятие стратегий доходов, увеличение поступления в госбюджет на 0,5% ВВП, что примерно равно 38 млрд грн.
На более позднюю перспективу предусмотрены изменения по устранению антикоррупционной политики, перезапуск Бюро экономической безопасности. А также действия по оптимизации бюджета и банковской сферы.
Обновленный перечень структурных маяков, которые должны быть выполнены:
- просмотреть действующие процедуры управления государственными инвестициями и разработать дорожную карту мероприятий (дедлайн – конец декабря 2023 г.);
- принять Стратегию национальных доходов (дедлайн – конец декабря 2023 г.);
- принять законодательство для усиления институциональной автономии и эффективности САП путем выделения его в отдельное юридическое лицо (дедлайн – декабрь 2023 г.);
- повысить доходы на 0,5% ВВП, для включения в бюджет 2024 года (дедлайн – конец февраля 2024 г.);
- внести изменения в процессуальный кодекс с целью рационализации дел, которые должны рассматриваться в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей (дедлайн – конец марта 2024 г.);
- определить задолженности предприятий центрального теплоснабжения (дедлайн – конец июня 2024 г.);
- перезапустить Бюро экономической безопасности (БЭБ) (дедлайн – конец июня 2024 г.);
- ввести методологию оценки надзорных рисков для определения приоритетов надзорной деятельности (дедлайн – конец июня 2024 г.);
- подготовить оценку эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета (дедлайн – конец июля 2024 г.);
- принять закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) (дедлайн – конец июля 2024 г.);
- разработать политику государственной собственности на госпредприятиях, дивидендную политику и стратегию приватизации (дедлайн – конец августа 2024 г.);
- завершить внешний аудит эффективности Национального антикоррупционного бюро (дедлайн – конец сентября 2024 г.);
- определить основные государственные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовить обзор потенциальных фискальных и квазифискальных расходов (дедлайн – конец сентября 2024 г.);
- пересмотр политики среднесрочного государственного планирования в сотрудничестве с МВФ (дедлайн – конец октября 2024 г.);
- внести изменения в государственные инвестиционные программы (дедлайн - декабрь 2024);
- подготовить концепцию оздоровления банков (перенесено на декабрь 2024 г.);
- все банки с мажоритарной государственной собственностью остаются в управлении Минфина, а национализированные несистемные банки будут переданы Фонд гарантирования вкладов (продолжить).
Напомним, Совет директоров МВФ 11 декабря утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования – теперь Украина сможет получить третий транш на сумму около 900 миллионов долларов.
Ранее МВФ улучшил прогноз по ВВП Украины по итогам этого года до 4,5% и пересмотрел прогноз на 2024 год.