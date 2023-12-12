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Украина ослабнет, если США прекратят передавать ей помощь, - Белый дом

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Украина ослабнет, если США прекратят передавать ей помощь, - Белый дом
Если помощь от США не будет больше поступать Украине, это ослабит ее способность защитить себя от агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Неспособность увеличить финансирование военной кампании ВСУ по отпору агрессии России ослабит способность Украины защитить себя", - сказал он.

Салливан добавил, что если помощь США больше не будет поступать, это нанесет ущерб способностям Украины по удержанию территорий.

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Топ комментарии

  • alex f81564ec
    Знову заяви з області - вода мокра а лід холодний
  • Oleksandr Onys
    Цікава і глибока думка
  • Wild MadDog
    Цікава він особа.
    Саме він у серпні ц.р. запропонував та обгрунтував постачання ЗСУ ракет ATACMS
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