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НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю Фонда госимущества Кудину, - источники

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НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю Фонда госимущества Кудину, - источники
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИ преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, речь идет о Денисе Кудине, бывшем первом заместителе председателя ФГИ, бывшем первом заместителе министра экономики и исполнительном вице-президенте по вопросам корпоративной стратегии и развития в ОАО "Укрнефть".

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины.

По версии следствия, экс-председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те же заключали договоры с определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

Всего в уголовном производстве уже 11 подозреваемых. 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    И кто же его туда назначал? А как же с его бывшим шефом Умеровым, ему когда?
  • Ff Fd
    Что-то я не понял, барыг, свинарчуков и прочих порохоботов у власти вроде бы уже нет, кругом одни чеснейшие слуги, а крадут в разы больше! Как так?
  • Нина Лабунская
    І треба когось садити, а не має кого.... кругом свої, рідні, зелені....
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