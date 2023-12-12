НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю Фонда госимущества Кудину, - источники

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИ преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, речь идет о Денисе Кудине, бывшем первом заместителе председателя ФГИ, бывшем первом заместителе министра экономики и исполнительном вице-президенте по вопросам корпоративной стратегии и развития в ОАО "Укрнефть".

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины.

По версии следствия, экс-председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те же заключали договоры с определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

Всего в уголовном производстве уже 11 подозреваемых.