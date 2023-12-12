Пока не работает Kyivstar обращаться в полицию и к спасателям о помощи можно в мессенджерах, - МВД

Граждане Украины, у которых отсутствует телефонная связь из-за сбоя в работе Kyivstar, могут обратиться за помощью в Нацполицию и ГСЧС в мессенджерах.