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Зеленский выступил в Сенате США: рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки

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Зеленский выступил в Сенате США: рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Сенате США рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки.

Об этом Зеленский написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Дружественная, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию.

Рассказал сенаторам об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы.

Спасибо лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • oylee

    "Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
  • Алекс Скела
  • Ан Мур
    Що думає Борислав Береза про те, як "Зеленський провів зустріч в Сенаті США.
    Перші заяви республіканців говорять про те, що президенту України не вдалося їх переконати. Але і сподівань не це було не багато. Головне - це домовитися з Байденом так, щоб перемога України стала важливою складовою у його передвиборній кампанії. От це найголовніше! І тут треба буде брати на себе зобов'язання, як по кадровим рішенням, чого Зеленський уникає вже тривалий час, так і по багатьох інших питаннях. І треба буде карати за корупцію. Саме карати, а не ігнорувати. Тож, чекаємо на цю зустріч двох президентів".
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