Зеленский выступил в Сенате США: рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки
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Президент Владимир Зеленский во время выступления в Сенате США рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки.
Об этом Зеленский написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Дружественная, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию.
Рассказал сенаторам об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы.
Спасибо лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей", - говорится в сообщении.