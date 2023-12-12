Новости

Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее, - министр обороны Латвии Спрудс

1 73019
Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее, - министр обороны Латвии Спрудс
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс убежден, что Украина как можно быстрее должна стать 33-м полноправным членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Спрудс заявил на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во вторник в Киеве

."Мы сторонники полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, которая, несомненно, будет бороться в ближайшие дни за начало переговоров о вступлении в ЕС. В то же время мы разделяем все сказанное в Вильнюсе и считаем, что Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее", – сказал Спрудс.

Он подчеркнул, что Латвия со своей стороны приложит все усилия, чтобы также убедить партнеров "как можно быстрее обеспечить возможность членства и перспективу для Украины".

Читайте также: Вступление Украины в НАТО пока невозможно из-за войны, - глава МИД Латвии Кариньш

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Юрій Фесенко
    32м- замість Угорщини...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Ваші слова, та до Господа.
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Має, але не з зеленим шапіто
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости