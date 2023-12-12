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Австрия блокирует 12-й пакет антироссийских санкций ЕС из-за Raiffeisen банк, - СМИ

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Австрия блокирует 12-й пакет антироссийских санкций ЕС из-за Raiffeisen банк, - СМИ
Послы Евросоюза до сих пор не смогли достичь договоренности по 12-му пакету санкций ЕС против России – на этот раз из-за позиции Австрии, которой не нравится, что в списке спонсоров войны находится Raiffeisen Bank.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

"Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении РФ. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО", – написал журналист.

Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в России, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    А не бути цим спонсором війни не пробували?
  • Тонка червона лінія
    Питання в іншому - чому до цього часу СБУ не відкрило кримінальне провадження щодо фінансування тероризму топ-менеджментом Райффайзен-банку, а НБУ не скасував всі його банківські ліцензії та не запровадив процедуру виведення цього про-рашистського банку з ринку в Україні ?
  • Evgeny N
    А ось і наслідки поступок Орбану з ОТР банком. Шантаж пройшов. Значить можна шантажувати далі. І не тільки орбаносіяртам...
    "Потужна" дєрьмаківська дипломатія не те, що розквітла, а починає приносити "ягідки"...
    А чо? Хужежнєюудет і хотьпаржом!
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