Австрия блокирует 12-й пакет антироссийских санкций ЕС из-за Raiffeisen банк, - СМИ

Послы Евросоюза до сих пор не смогли достичь договоренности по 12-му пакету санкций ЕС против России – на этот раз из-за позиции Австрии, которой не нравится, что в списке спонсоров войны находится Raiffeisen Bank.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

"Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении РФ. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО", – написал журналист.

Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в России, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов.

Читайте также: НБУ предостерег Raiffeisen от обмена активами со Сбербанком РФ: Это неприемлемо