Восстановление сервисов будет постепенным, - Киевстар
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Киевстара.
В сообщении отмечается: "Состояние сети на 20:00 12 декабря 2023
Специалисты компании частично возобновили работу услуг фиксированной связи.
Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить работу в течение 13 декабря 2023 года.
Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно.
Мы благодарим правоохранительные органы и государственные службы за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации.
После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию.
Вся команда Киевстар выражает благодарность абонентам, коллегам по телеком рынку, корпоративным клиентам за понимание и поддержку".
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.