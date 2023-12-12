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Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн

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Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн
Соединенные Штаты Америки 12 декабря выделили Украине помощь в размере 200 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Байден в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским говорит, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Издание The New York Times сообщает, что сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете, Байден открыл свою встречу словами "мы стоим на настоящем переломе истории".

Байден добавил, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    Гарний обмін! Змість 60млрд - 200млн!
    А якщо серйозно, то виділення цих 200млн було узгоджено ще до вильота Зєлуського (чи як там його в "Театрі на Подолі" обізвали) до Аргентини і приписувати янєлоху це в досягнення - все одно, що падіння метеориту, який знищів динозаврів і дав розвиток людству, приписувати Фон Брауну чи Кондратюку з Корольовим.
  • сергей юрко
    Все ж цікаво, чи дожав Байден, щоб Зе-дурак звільнив Дєрмака та інших агентів ФСБ в ОПі
  • Skуlord
    Це і є весь результат вояжу? Оголошення того, що і так регулярно оголошують без Зебздента?
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