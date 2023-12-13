Конгресс США должен утвердить помощь Украине, а не делать рождественский подарок Путину, - Байден

Конгрессу США необходимо предоставить Украине дополнительное финансирование, прежде чем все уйдут на праздничные каникулы и подарят Путину самый большой рождественский подарок, который только могут сделать.

Об этом заявил президент США Джо Байден перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели, что происходит, когда диктаторы не платят цену за ущерб, долги и разрушения, которые они причиняют, и продолжают действовать", - сказал президент США.

"Угроза Америке, Европе и всему миру будет только расти, если мы не будем действовать. И я намерен действовать", - заявил Байден.

По словам Зеленского, Сухопутные войска ВСУ "ежедневно доказывают, что Украина может победить".

"Наши силы наступают, и мы успешно разгромили Россию на Черном море, и Россия прячет остатки своего военно-морского флота на отдаленной базе. Между тем, Украина создала экспортный коридор в Черном море, который действительно стимулирует нашу экономику и глобальную продовольственную безопасность", - сказал президент Украины.

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"Наши цели на 2024 год понятны - лишить Россию преимущества и сорвать ее наступательные операции. И я думаю, что это реально", - подчеркнул Зеленский. .

"Нам также необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами, более 300 миллиардами замороженных активов террористов, и мы должны использовать их для защиты от российского терроризма", - добавил он.

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