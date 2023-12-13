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Мы хотим уничтожить российское доминирование в воздухе, - Зеленский

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Мы хотим уничтожить российское доминирование в воздухе, - Зеленский
Украина хочет в 2024 году уничтожить российское доминирование в воздухе, поскольку это в частности укрепит ее сухопутные войска и позволит контролировать продолжительность войны, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы освободили 50% оккупированных Россией территорий после февраля 2022 года. Мы очистили Черное море. Мы восстанавливаем свою экономику. Украина достигла 5% роста ВВП в этом году. Даже в условиях войны мы продолжаем реформирование государства", - заявил Зеленский на совместной с президентом США пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы демонстрируем, что ни одна российская ракета не сильнее и не мудрее американских систем "Петриот". За которые мы очень благодарим США", - добавил он.

По словам Зеленского, он обсудил во время встречи с Байденом, как еще усилить Украину со следующего года, в частности, в вопросах ПВО и разрыва российской логистики на украинских территориях.

"Подобно тому, как мы добились побед в Черном море, мы хотим одержать победу в воздухе. Мы хотим уничтожить доминирование России в воздухе. Это укрепит наши сухопутные войска в 2024 году, если мы будем контролировать наше небо. Тот, кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Vaaleikumassalam
    Шо ви хочете від балабола
  • Анжей b106d7a9
    І накуя про це говорити, це як би шахматист розказав супернику про три свої ходи, які він планує зробити 🤦🤦
    Уже про контрнаступ наговорили і що вийшло???
  • Anatoly e5c219b9
    Це каже крендель,який мовчки спостерігав як агентура фсб знімала клінгстони з протиповітряних ракет,розповідаючи лохам про краіну мрій,де нестріляють,а вчетилі отримують по 4000 баксів.Про "торговлю на крові" пятого президента.Но тупо не помічає що робе його оточення зараз.
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