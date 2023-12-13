Новый пакет военной помощи Украине от США: ракеты для HIMARS, противотанковые системы, артиллерийские снаряды
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США предоставят Украине новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи.
Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, в новый пакет помощи на 200 млн долларов войдет вооружение из запасов Пентагона, а именно:
- дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
- противотанковые системы;
- артиллерийские снаряды;
- ракеты;
- боеприпасы для разрушения помех;
- 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
- генераторы и другое оборудование, запасные части.