ПВО ночью уничтожила 10 "шахедов" и 10 баллистических ракет, - Воздушные Силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА и баллистическими ракетами. ПВО уничтожила все вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 13 декабря 2023 года оккупанты атаковали беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Силы ПВО вместе с подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожили все вражеские беспилотники.

"Ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице Украины. Все десять целей, летевших в направлении города по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", - добавили в ВС ВСУ.

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